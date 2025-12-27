Valilik gece yarısı uyardı! İstanbul'da hava durumunda sert düşüş
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 4 dereceye kadar düşen hava durumuna ilişkin vatandaşları uyardı. Sokakta kalan vatandaşların misafir edileceğini belirten Vali Gül, "Sokakta kalan insanlarımızı 112’yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz" çağrısında bulundu.
- İstanbul'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye düştü ve hafta sonu düşmeye devam edecek.
- Vali Davut Gül, soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
- Sokakta kalan evsizler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekli tesislerde misafir edilecek.
- İstanbullulardan, sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmeleri istendi.
İstanbul'da hava sıcaklığı gece saatlerinde 4 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava dalgasının hafta sonu da devam edeceğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları uyardı.
Vali Gül, sokakta kalan vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ile kurulan tesislerde misafir edileceğini ifade etti.
İstanbullulara 'sokakta gördükleri evsiz vatandaşları bildirmileri' çağrısında bulunan Vali Gül "Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112’yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz" dedi.
Sosyal medya hesabından İstanbullulara seslenen Gül, şu sözleri kullandı:
Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerimiz lütfen dikkat!
Şu anda İstanbul’da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği olarak bimekân insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz.
Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112’yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz.
Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak.