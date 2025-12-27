Suriye’de bir evde aynı aileden 5 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmanın ilk bulguları açıklandı. Yetkililer, babanın eşini ve üç kızını öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurdu.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir ailenin ölü bulunması olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ön soruşturma sonuçlarına göre, evde yaşayan kocanın önce eşini ve üç kızını öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın nedeninin bulunması ve tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama'da aynı aileden 5 kişinin bir evde ölü bulunduğunu duyurmuş, ilk aşamada ölüm nedenlerinin belirlenemediğini ve olay yerinde incelemelerin devam ettiğini bildirmişti.

