İtalya Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Udinese'nin Zaniolo için sarı kırmızılılara 5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay vereceği belirtildi.

İtalya Serie A ekibi Udinese, sezon başında sarı kırmızılılardan kiraladığı 26 yaşındaki hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan 25 yaşındaki İtalyan hücumcunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Zaniolo'nun siyah beyazlı ekipte kariyerine devam edeceği belirtilirken, transferin kulübün kalite, gelişim ve sportif hedefler doğrultusunda oluşturduğu teknik projenin bir parçası olduğu ifade edildi.

Nicolo Zaniolo

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

UDINESE'DE 11 GOLE KATKI

İtalyan futbolcu, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 32 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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