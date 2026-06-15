2026 Dünya Kupası'nın sürpriz sonuçlarından biri H Grubu'nda yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları'nı aşamadı. Karşılaşma golsüz sona ererken, 7 kurtarışla yıldızlaşan 40 yaşındaki kaleci Vozinha maçın en iyi oyuncusu seçildi. Vozinha'nın maç öncesi 50 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabının karşılaşma sonrası 1.500.000'i geçmesi dikkat çekti.

2026 Dünya Kupası H Grubu açılış karşılaşmasında Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Avrupa şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları ile ile karşılaştı. Kıran kırana geçen dev mücadele 0-0 berabere bitti.

Hem ülkesini hem hayatını kurtardı! 90 dakikada 1.5 milyon takipçi kazandı

İLK DEFA KATILDILAR

Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etti. Arama motorlarında ise ülkenin nerede yer aldığı araştırıldı.

Hem ülkesini hem hayatını kurtardı! 90 dakikada 1.5 milyon takipçi kazandı

İSPANYA VOZİNHA'YI AŞAMADI

Maçtan 1 puanla dönen İspanya, Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'yı geçemedi. Tecrübeli kaleci 7 kurtarış ile futbolseverleri kendine hayran bıraktı ve maçın adamı seçildi.

Hem ülkesini hem hayatını kurtardı! 90 dakikada 1.5 milyon takipçi kazandı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Vozinha, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları da büyük sevinç yaşadı.

Hem ülkesini hem hayatını kurtardı! 90 dakikada 1.5 milyon takipçi kazandı

90 DAKİKADA 1.5 MİLYON TAKİPÇİ KAZANDI

İspanya'nın şutlarını bir bir kurtaran Vozinha'nın maç öncesi yaklaşık 50 bin olan takipçisi mücadelenin ardından 1.5 milyonu aştı.

Hem ülkesini hem hayatını kurtardı! 90 dakikada 1.5 milyon takipçi kazandı

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabian, Pedri, Ferran, Gavi, Oyarzabal.

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Borges, Lopes, Sidny Cabral, Pina, Jovane Cabral, Monteiro, Duarte, Mendes, Livramento.

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