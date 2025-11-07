Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hastalığını öğrenen CEO intihar etti! Sebebi, bıraktığı mektuplarda gizli

Hastalığını öğrenen CEO intihar etti! Sebebi, bıraktığı mektuplarda gizli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hastalığını öğrenen CEO intihar etti! Sebebi, bıraktığı mektuplarda gizli
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından birinin eski CEO’su Michael West, kendisine Alzaymır teşhisi konulmasının ardından intihar etti. Ölmeden önce sevdiklerine not bırakan 65 yaşındaki West, bunu ‘ailesini yormamak’ için yaptığını kaydetti.

ABD’de faaliyet gösteren Rothman Orthopaedics'in eski CEO'su Michael West, kendisine Alzaymır teşhisi konulmasının ardından intihar etti. 65 yaşındaki adamın cansız bedeni New Jersey’deki evinde bulunurken, ölmeden önce eşi ve çocuklarına mektup bıraktığı tespit edildi. 

AİLESİNE 'YÜK OLMAMAK İÇİN' YAPMIŞ

Dailmail’in haberine göre West, geçtiğimiz yıl Alzaymır teşhisi almasının ardından ailesi ve sevdiklerine yük olacağı endişesi duymaya başlamış, o yüzden intihar kararı vermişti. 

Alzaymıra yakalanan CEO intihar etti! Bıraktığı mektuplar çok konuşuldu - 1. Resim

Öte yandan West’in annesinin de bu hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşine yazdığı mektuplardan birinde, "Artık hastalığımı ve bundan sonra olacakları kabul ediyorum. Seni de o zorluklara sürükleyemem. Annemi o halde görmek çok zordu, onun gibi yavaş bir veda istemiyorum" ifadelerine yer verdi. 

Yaşadıkları süreci anlatan Eşi Lyn, West’in "Ölmekten değil; beynimi, zihnimi ve onurumu kaybetmekten korkuyorum" dediğini söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyorGalatasaray'dan 5'te 5! Devler Ligi'nde 3'te 3'ün sırrı burada saklı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan Türkiye açıklaması! "Onlar istedi, biz yaptık" - DünyaTrump’tan Türkiye açıklaması!Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı! Kapsül uzay çöpüyle çarpıştı - DünyaAstronotlar uzayda mahsur kaldı: Uzay çöpüyle çarpıştılar!ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Yanlış adrese giden temizlik görevlisi vurularak öldürüldü - DünyaPes dedirten olay! Yanlış adrese giden temizlik görevlisi faciayı yaşadıABD Karayipler açıklarında tekneyi vurdu! Çok sayıda hayatını kaybeden var - DünyaABD o bölgede bir gemiyi vurdu!İngiltere resmen "Kuzey Kıbrıs" dedi, Yunanistan çıldırdı - Dünyaİngiltere resmen "Kuzey Kıbrıs" dedi!Sosyal medya onu konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi - DünyaSosyal medya onu konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...