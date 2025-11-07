Hastalığını öğrenen CEO intihar etti! Sebebi, bıraktığı mektuplarda gizli

ABD’de faaliyet gösteren Rothman Orthopaedics'in eski CEO'su Michael West, kendisine Alzaymır teşhisi konulmasının ardından intihar etti. 65 yaşındaki adamın cansız bedeni New Jersey’deki evinde bulunurken, ölmeden önce eşi ve çocuklarına mektup bıraktığı tespit edildi.

AİLESİNE 'YÜK OLMAMAK İÇİN' YAPMIŞ

Dailmail’in haberine göre West, geçtiğimiz yıl Alzaymır teşhisi almasının ardından ailesi ve sevdiklerine yük olacağı endişesi duymaya başlamış, o yüzden intihar kararı vermişti.

Öte yandan West’in annesinin de bu hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşine yazdığı mektuplardan birinde, "Artık hastalığımı ve bundan sonra olacakları kabul ediyorum. Seni de o zorluklara sürükleyemem. Annemi o halde görmek çok zordu, onun gibi yavaş bir veda istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yaşadıkları süreci anlatan Eşi Lyn, West’in "Ölmekten değil; beynimi, zihnimi ve onurumu kaybetmekten korkuyorum" dediğini söyledi.