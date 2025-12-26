Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Adana'da yağan dolu narenciye bahçelerini vurdu. 20 dakika süren yağışta tarlalar zarar gördü. Meteoroloji yarın için de kenti uyardı.

Yurt genelinde etkili olan kurak ve sıcak hava yerini soğuk ve yağışa bıraktı. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da da yağışlı hava etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Adana’nın Karataş ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam üzeri ise dolu yağışı aniden bastırdı.

20 DAKİKADA HER YER BEMBEYAZ OLDU

Bebeli Mahallesi ile Adalı Mahallesi aralarında etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalar ve yollar beyaza büründü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının bölgedeki narenciye ürünlerine de kısmen zarar verdiği öğrenildi.

Öte yandan bölgede yarın da yağış beklendiği bildirildi.

