Kanal D ekranlarında yayınlanan 26 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta’da haftanın final günü heyecanı yaşanıyor. 10 altın bileziği kazanacak gelin ve yarışmaya veda edecek isim, günün puan ve haftalık puan tablosunun açıklanmasıyla netleşti. 26 Aralık Gelinim Mutfakta elenen ve bilezikleri kazanan isim araştırılıyor. Gelinler bugün Portakallı Revani tarifinde yarıştı.

Gelinim Mutfakta’da 26 Aralık Cuma günü haftanın finali yapılıyor. Pazartesiden bu yana kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den alınan puanlar, haftanın kazananını ve elenen yarışmacıyı belirleyecek. İzleyiciler, bilezikleri kimin kazandığını ve yarışmaya hangi gelinin veda edeceğini merakla takip ediyor.

26 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde en yüksek toplam puana ulaşan gelin, 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ve alınan puanlar doğrultusunda zirveye çıkan isim, cuma günü açıklanacak sonuçlarla netleşecek.

26 Aralık Cuma günü bilezikleri kazanan gelin, final bölümünde sunucu Aslı Hünel tarafından duyurulacak. 10 altın bileziğin sahibi 75 puanla Tuğba oldu. Miyase bilezikleri 7 puanla kaçırdı.

26 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca en düşük puanı alan gelin, Gelinim Mutfakta’ya veda edecek. Kayınvalidelerin verdiği puanlar ve haftalık toplam skor, elenen ismi belirlemede kritik rol oynuyor.

26 Aralık Cuma günü yapılacak final oylamasının ardından yarışmaya veda eden gelin Neriman oldu.

26 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 26 Aralık 2025 Cuma gününe ait puan durumu, final bölümünde açıklandı.

26 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 17

Miyase: 14

Kader: 9

Neriman: 13

22-26 Aralık haftalık puan tablosu:

Tuğba: 75

Miyase: 68

Kader: 67

Neriman: 61

ÇEYREK ALTINI KAZANAN İSİM

Günün en başarılı tabağını yaparak en yüksek puanı kazanan gelin Tuğba oldu ve çeyrek altını kazandı.

