Fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu ve henüz Türkiye’ye dönmediği öğrenildi. Vidinli, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu” soruşturması, fuhuş iddialarını da içerecek şekilde genişletildi. Soruşturma kapsamında daha önce Cihanna adıyla tanınan Cihan Şensözlü tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer isimlerden biri de fenomen Mert Vidinli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Vidinli henüz Türkiye’ye dönmedi ve yurt dışında bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Vidinli, kendi hesabından paylaştığı sözlerde “Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur” ifadelerine yer verdi.

Hakkında yakalama kararı var! Mert Vidinli sessizliğini bozdu

Soruşturmanın ilerleyen günlerde hangi yönlere evrileceği ve Vidinli’nin Türkiye’ye dönüşü ile ilgili detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya, ünlü fenomenin paylaşımlarını yakın takipte.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Yusuf Güney ve Melisa Döngel’in Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Öte yandan, yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası