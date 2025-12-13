TBMM'de stajyer öğrenciye taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine yetkililer harekete geçmişti.

TBMM Genel Sekreterliği, 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin ailesi tarafından 19 Kasım 2025’te yapılan şikâyet dilekçesinin ardından 20 Kasım’da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başlatılan soruşturmada dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bu kapsamda aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin tutuklandığı bildirilmişti.

TBMM'den yapılan son açıklamada, 1 memur hakkında devlet memuriyetinden çıkarma, 2 sürekli işçi statüsündeki personel hakkında ise iş akdinin feshi teklifi getirildiği; disiplin hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 2 personel için disiplin cezası uygulanması istendiği bildirilmişti.

Bugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.U, R.S, İ.B. ve R.Ç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden D.U, R.S. ve İ.B'nin, "cinsel taciz suçundan" tutuklanmalarına karar verdi.

Hakim, R.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

