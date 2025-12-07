Formula 1'de şampiyon belli oldu: Tarihi zafer, bir ilki başardı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'sini üçüncü olarak tamamlayan McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk şampiyonluğunu ilan etti.
Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışın sıralama turları tamamlandı.
"Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı ilk sırada bitirdi.
LANDO NORRİS'İN İLK ŞAMPİYONLUĞU
Son etap öncesi pilotlar klasmanında zirvede yer alan McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix'sini üçüncü bitirdi ve 423 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı.
VERSTAPPEN İKİNCİ TAMAMLADI
Formula 1'de son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen, Norris'in ardından sezon ikincisi oldu.
McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise sezonu üçüncü bitirdi.
Pilotlar
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 321
3. Oscar Piastri (Avustralya): 410
Takımlar
1. McLaren: 833