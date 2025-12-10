Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. Kayak sezonunu bekleyen vatandaşlar, Uludağ kayak pistlerindeki son durumu merak ediyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kayak merkezlerinde kar yağışı yeniden gündeme geldi. Kış tatili planlayanlar, Uludağ'da kar var mı, kar kalınlığı kaç cm araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kayak merkezlerindeki güncel verileri paylaştı.

ULUDAĞ’DA KAR VAR MI?

Uludağ Kayak Merkezi’nde kar yağışları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son paylaştığı verilere göre pistlerde kar örtüsü oluşmuş durumda.

Kış sporları için önemli bir merkez olan Uludağ’da kar seviyesinin belirli aralıklarla değiştiği ifade ediliyor. MGM'nin resmi sitesi üzerinden kar verileri güncel olarak takip edilebiliyor.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI KAÇ CM?

Meteoroloji verilerine göre Uludağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 16 cm ölçüldü. İlerleyen günlerde kar yağışının artmasıyla kar kalınlığında ideal seviyeye ulaşması bekleniyor.

Kayak tesisleri, kar kalınlığının ilerleyen günlerde artmasını bekliyor. Uzmanlar, yeni yağışlarla birlikte pistlerin daha elverişli hale geleceğini belirtti.

BURSA ULUDAĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Uludağ’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları -3 ile 2 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması ve düşük sıcaklıklar, karın zeminde tutunmasını kolaylaştırıyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlü ve saatte 4-9 km hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklığını daha sert hissettirse de kayak merkezlerinde kar için uygun koşulların oluştuğu anlamına geliyor.

