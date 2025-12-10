UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Monaco ile karşılaşan Galatasaray, 9 puanla 17. sıraya yerleşti. Sabah saatleriyle birlikte maçın kaç kaç bittiği birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile sahada ter döktü.

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda gerçekleşen müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetti. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi.

Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Monaco-Galatasaray maç özeti

GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Monaco- Galatasaray maçı 1-0'lık skorla bitti. Manaco'ya karşı yenilen sarı-kırmızılı takım 17.sıraya geriledi.Monaco ise 9 puanla 18. sıraya yükseldi. Maçın tek golü 68. dakikada Balogun tarafından atıldı.

MONACO-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada ilk 11'lerde şu isimler vardı;

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen

Dakikalar 68'i gösterdiğinde Uğurcan yerine Günay girdi. Gabriel Sara, 79. dakikada ceza sahası içinde şut çekti ancak top fileye ulaşamadı.

