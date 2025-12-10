Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşmesi üzerine hayatını kaybetti. Olay esnasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında iddialar soruşturmayı derinleştirdi. Son dakika gelişmesine göre iki ismin de gözaltına alındığı bildirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme gerçekleşti.

Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Güllünün kızı tutuklandı mı? Yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia ediliyor

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI MI?

Şu an itibarıyla Güllü'nü kızı tutuklanmamıştır. Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun tutuklandığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak iki ismin gözaltına alındığı biliniyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Güllü'nün kızı emniyete sevk edildi. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatı Merve Uçanok da Yalova Adliyesi’ne gitmiştir.

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden “Deliydik biz, ne oldu? Bu saatten sonra size yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim” ifadelerini kullandı.

Ardından ikinc açıklamasında, “Güllü ablanın toprağı kurumadan şüpheliler yakalandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kanımız yerde kalmadı” sözleriyle dikkat çekti.

GÜLLÜ’NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM KİMDİR?

1998 yılında İstanbul’da doğan Tuğyan Ülkem, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Annesinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürdürmüştür.

Doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul’da yaşamını sürdüren Tuğyan Ülkem, haklarında çıkarılan yakalama kararı sonrası İstanbul Büyükçekmece’de yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

