İspanya’da haftalardır gizemli şekilde yayılan salgın, laboratuvar sızıntısı şüphesinin ortaya atılmasıyla bir anda Avrupa’nın bir numaralı gündemi oldu. Yetkililer, virüsün kontrol altına alınamaması üzerine olağanüstü hal ilan ederken, geniş bölgelerde ormanlara ve tarım alanlarına giriş yasaklandı.

İspanya, Afrika domuz vebası salgınının hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Barselona çevresinde Kasım ayından bu yana 13 yaban domuzunun pozitif çıkması, tarım sektörünü ve Avrupa genelindeki domuz eti pazarını alarma geçirdi.

Hastalığın insanlar için tehlike oluşturmamasına rağmen aşısının ve tedavisinin olmaması, özellikle yoğun domuz üretimi yapan İspanya’da ekonomik endişeleri artırdı. Yetkililer, virüsün yayılmasını durdurmak için kontaminasyon bölgesinde sert tedbirler uygulamaya başladı.

İspanya’da haftalardır gizemli şekilde yayılan salgın, laboratuvar sızıntısı şüphesinin ortaya atılmasıyla bir anda Avrupa’nın bir numaralı gündemi oldu. Yetkililer, virüsün kontrol altına alınamaması üzerine olağanüstü hal ilan ederken, geniş bölgelerde ormanlara ve tarım alanlarına giriş yasaklandı.

12 BELEDİYE “YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE” İLAN EDİLDİ

Katalonya hükümeti, enfekte domuzların 6 km’lik alanın dışına çıkabileceği şüphesi üzerine 12 belediyede parklara, ormanlara ve ekin tarlalarına girişi yasakladı. Ayrıca 79 belediyeyi kapsayan 20 km genişliğinde düşük riskli bölge oluşturuldu.

LABORATUVAR SIZINTISI ŞÜPHESİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanya Tarım Bakanlığı, virüsün 2007’de Gürcistan’da tespit edilen türe çok benzediğini açıkladı.

Katalonya’nın üst düzey tarım yetkilisi Oscar Ordei, Cresa adlı Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi’nde soruşturma başlatıldığını duyurdu. Merkez, enfekte yaban domuzlarının bulunduğu noktaya yalnızca 1 km mesafede.

Bakanlık yetkilileri, “kaynağın biyolojik bir muhafaza tesisinde olma ihtimalinin dışlanmadığını” aktardı. Buna karşın Cresa sözcüsü, laboratuvar sızıntısı iddiasına dair şu ana kadar “hiçbir kanıt olmadığını” söyledi.

İspanya hükümeti, krizi yönetmek için 10 milyon avroluk yardım paketi ve askeri destek sağladı. Ülkede yıllık 8,8 milyar avroluk domuz eti pazarı bulunuyor.

AVRUPA VE İNGİLTERE’DE ENDİŞE BÜYÜYOR

İspanya'nın domuz nüfusu ülke nüfusundan fazla ve Avrupa domuz eti üretiminde üst sıralarda bulunuyor.

İngiltere’de ise yetkililer, Afrika domuz vebasının ülkeye sıçramadığını ve limanlarda sıkı biyogüvenlik kontrollerinin sürdüğünü açıkladı. Defra, “ülkenin biyogüvenliğini koruma taahhüdünün sarsılmaz olduğunu” duyurdu.

Avrupa’da Almanya da yıllar önce benzer bir krizle karşı karşıya kalmıştı.

SALGININ KAYNAĞI TARTIŞILIYOR

Başlangıçta bir kamyon şoförünün attığı enfekte domuz sandviçi nedeniyle virüsün yayıldığı öne sürüldü. Ancak yapılan ileri testler, suşun Gürcistan kaynaklı türle birebir benzerliğini ortaya çıkardı.

Yetkililer, süreci yakından izlerken yayılmayı durdurmak için bölgede 100’den fazla askerin görevlendirildiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası