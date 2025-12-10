Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildiği maç, dış basında büyük yankı buldu. Fransızlar, karşılaşmanın kırılma anı olarak değerlendirdikleri Uğurcan Çakır'ın sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakmasına vurgu yaptılar.

GALATASARAY MAÇININ FRANSA'DAKİ YASIMALARI UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Monaco'ya konuk olan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızlı takım, Folarin Balogun'un 68'inci dakikada attığı golle 1-0 kaybetti. Üst üste 2'nci mağlubniyetini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı. Fransız basını, Monaco-Galatasaray maçına geniş yer ayırdı.

LE PARISIEN: UĞURCAN'IN SAKATLIĞI PAHALIYA PATLADI "Monaco, ABD'li forvet Folarin Balogun'un golüyle Galatasaray'ı kıl payı yenerek, kritik bir galibiyet elde etti. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın maçın 60'ıncı dakikasından kısa bir süre sonra sakatlanması Türk ekibi için pahalıya mal oldu."

OUEST-FRANCE: GECENİN DÖNÜM NOKTASI "Gecenin dönüm noktası neydi? Galatasaray kalecisi Çakır'ın sakatlanması. Mükemmel bir gece geçiren Çakır, daha önce Akliouche'un şutlarını kurtarmış ve hatta Zakaria'nın penaltısını engellemişti. Ardından, yerine geçen Günay, oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra gecenin tek golünü yedi."

LE FIGARO: TEHDİT OLUŞTURAN TEK İSİM SANE "Monaco'nun zaferi şüphesiz ki son ana kadar süren etkileyici bir takım çalışmasının sonucuydu, ancak iki saha oyuncusu öne çıktı: Akliouche ve Minamino. Bu akşam Galatasaray'da öne çıkan tek oyuncu varsa, o da Leroy Sane'ydi. Alman forvet, tehdit oluşturan tek isimdi."

L'EQUIPE: ALAY KONUSU OLAN YEDEK KALECİ "Monacolular büyük ölçüde üstünlük kurarak sayısız fırsat oluşturdular. Ancak mükemmel bir Uğurcan Çakır ile karşılaştılar. Çakır, 67'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Günay Güvenç girdi. Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli tarafından sahaya girerken alay konusu olan yedek kaleci, birkaç saniye sonra Camara'nın kornerinde pahalı bir hata yaptı. Böylece Galatasaray kalecisinin oyundan çıkması her şeyi değiştirdi ve Monaco taraftarlarını çok sevindirdi."

RMC SPORT: ZOR DA OLSA KAZANDILAR "Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ı zor da olsa 1-0 mağlup etti ve turnuvanın bir üst tura yükselme umudunu hala koruyor."

TNT SPORTS: KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ TERS TEPTİ "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Galatasaray'ı, kaleci değişikliğinin olumsuz sonuçlanmasıyla mağlup etti."

BBC: MONACO'YU GALİBİYETE TAŞIDI "Folarin Balogun, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçında da gol atarak, Monaco'yu Galatasaray karşısında galibiyete taşıdı."

Haberle İlgili Daha Fazlası