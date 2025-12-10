İSKİ'nin derelere verilen kimyasal ve lağım atıklarını yeterince arıtmadan deşarj etmesi nedeniyle Marmara Denizi'nde yaşanan kirlilik gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine 3 milyon Türk lirası ceza kesilmişti. Havadan çekilen son görüntüler ise bu cezanın ders olmadığını gözler önüne serdi. Kirlilik nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.

İklim krizi nedeniyle doğayı korumanın daha hassaslaştığı dönemde Haramidere'nin Marmara Denizi'ne kadar olan zehir akan yolculuğu havadan görüntülendi.

Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince artırmadan dereye vermesiyle başlayan problem lağım ve moloz yığınlarının arasında sürüyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle siyaha bürünen derenin yanında kötü koku nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız hale gelirken, derenin çevresinde onlarca kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanı oluştu. Bazı alanlar vatandaşlarında çöplerini atmasıyla adeta çöp dağlarına dönüştü.

İstanbul'da tepki çeken görüntü! İSKİ yediği cezaya rağmen Marmara'ya lağım akıtıyor... Denizin rengi değişti

İSKİ YETERİNCE ARITMADI

Ambarlı İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisinde temizlenmesi gereken su, buradan Marmara denizine dökülüyor. Ancak tesisten deşarj edilen suyun da siyah renkte aktığı görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde kentsel atık sularının bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulamışı. Ancak havadan çekilen görüntüler, tesisin halen koyu renkli atık suyu deşarj ettiğini ortaya koydu.

İstanbul'da tepki çeken görüntü! İSKİ yediği cezaya rağmen Marmara'ya lağım akıtıyor... Denizin rengi değişti

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Marmara Denizi'ne İSKİ tarafından deşarj edilen atık sular nedeniyle denizin rengi yine değişti. Havadan çekilen görüntüler ise kirliğin boyutunu bir defa daha gözler önüne serdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası