Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında geri sayım başladı. 13 TL fiyattan satışa sunulacak Zeray GYO hisse kod açıklanırken talep toplama tarihleri de belli oldu. Halka arzda 156 milyon 800 bin lot dağıtılması planlanıyor. Bu kapsamda yatırımcıların gündeminde hissenin alınabileceği bankalar, lot sayısı ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yer alıyor.

Sermaya Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Zeray GYO halka arzı, bireysel yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Payların katılım endeksine uygun olarak eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edileceği duyuruldu. 13 TL sabit fiyatla yapılacak satış işlemleri geniş bir banka ve aracı kurum listesi aracılığıyla gerçekleşecek.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı, Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar bu üç gün boyunca, yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden talep girişi yapabilecek.

Halka arzın tamamlanmasının ardından ZERGY paylarının kısa süre içinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,05 olarak açıklanırken paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Zeray Gayrimenkul halka arz ne zaman?

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda toplam 156 milyon 800 bin lot dağıtılacak. Bunun 116 milyonu sermaye artırımı, 40 milyon 800 bini ortak satışı şeklinde olacak. Paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle verilecek. Bu nedenle kaç lot alınacağı, yatırımcı sayısına göre değişkenlik gösterebilir.

Tahmini dağıtım hesaplamalarına göre katılım sayısına göre beklenen dağılım şöyle olabilir:

150 bin katılım: 523 lot

250 bin katılım: 313 lot

500 bin katılım: 157 lot

1,1 milyon katılım: 72 lot

2,2 milyon katılım ≈ 36 lot

Bu rakamlar tahmini olmakla birlikte kesin sonuç talep toplama bitince belli olacaktır.

Zeray Gayrimenkul halka arz kaç lot verir?

ZERAY GYO HİSSE KODU VE FİYATI

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Borsa İstabul'da ZERGY kodu ile işlem görecek. Hisse fiyatı 13 TL olarak belirlenen halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25,05 olacak.

ZERAT GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ayrıca ZERGY paylarının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Bu durum, faizsiz finans kriterleriyle yatırım yapan bireysel yatırımcılar için önemli bir özellik taşıyor.

Zeray Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Hisse kodu açıklandı

ZERAY GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Sıkça Sorulan Sorular Zeray Gayrimenkul ne iş yapar? Gayrimenkul sektöründe hizmet veren orta-lüks konut projeleri yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası