Kontrolmatik Teknoloji’nin bedelli sermaye artırımı kararı sonrası yatırımcılar birçok sorunun cevabını da araştırmaya başladı. Kontrolmatik bölündü mü, sermaye artırımı ne zaman merak edilirken KONTR hisse fiyatı da gündeme geldi.

Enerji ve mühendislik alanında hızlı şekilde ölçeklenen Kontrolmatik sermayesini güçlendirmek üzere kapsamlı bir adım atacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, mevcut 650 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermaye tavanı içindeki hareket alanı kullanılarak önemli ölçüde artırılacak. Kontrolmatik nakit karşılığı gerçekleştirilecek yüzde 300 oranındaki artışla sermayesini 2 milyar 600 milyon TL seviyesine yükseltecek.

KONTROLMATİK BÖLÜNDÜ MÜ?

Eylül 2022 ve 19 Temmuz 2024 KONTR hisse bölünmesi sonrası şirket yeni bir bölünme işlemi yerine, bedelli sermaye artırımına gidileceği açıklandı.

KONTROLMATİK SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik yönetim kurulu 27 Kasım 2025 tarihinde bedelli sermaye artırımı kararını revize ederek artırımı %100 oranında gerçekleştirme kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 Aralık 2025 tarihli bültende Kontrolmatik’in bedelli sermaye artırımı talebini onayladı.

Kontrolmatik rüçhan hakkı kullanım dönemi 9 Aralık 2025’te başlayacak ve 23 Aralık 2025’e kadar devam edecek.

KONTR HİSSE FİYATI NE KADAR?

KONTR hisse 9 Aralık saat 10.00 itibarıyla 17,13 TL seviyesinde işlem görüyor. Hisse gün içinde yüzde 43,20 oranında değer kaybederek dikkat çekti. Açılış fiyatı 16,02 TL olurken günün en yüksek seviyesi 17,13 TL, en düşük seviyesi ise 15,81 TL olarak gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri 11,13 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

KONTR hisse geçtiğimiz 52 haftada 48,18 TL ile en yüksek, 15,81 TL ile en düşük seviyeleri gördü.

