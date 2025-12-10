Kırmızı ette vurgun ve tekelleşmeye son verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan ‘bütün etleri ithal ediyoruz’ algısı doğru değil” dedi. Bakan Yumaklı, CHP lideri Özgür Özel’in Avrupa fiyatları kıyaslamasına ise “Bu açık şekilde manipülasyona girer” diyerek tepki gösterdi.

TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’deki fiyatları eleştirerek, et fiyatlarını Avrupa ile kıyaslamıştı. Özel “Kırmızı et 7 dolar bizimkisi 41 dolara yemeye çalışıyor” demişti.

Özel, daha önceki konuşmalarında da et fiyatlarını “Etin kilosu 43 liraydı, bugün 900 TL'ye çıkmış. Vatandaşlarımızı yoksulluktan nasıl kurtaracağımızı çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız” sözleriyle eleştirmişti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin kırmızı et stoğunu değerlendirdi

ÖZEL'E "ET" TEPKİSİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT’den Fatih Atik’e bu konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kırmızı et iddialarına ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, Özel’in et fiyatlarını yurt dışındaki fiyatlar ile kıyaslamasına da tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

“AÇIK ŞEKİLDE MANİPÜLASYONA GİRER”

Et fiyatlarına ilişkin manipülasyon yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, Özgür Özel’i işaret ederek şöyle tepki gösterdi:

Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer.

“ÖYLE DEĞİLSE DAHA VAHİM”

“CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor” diye belirten Bakan Yumaklı “Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim” sözleri ile tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

YENİ SİSTEMİ HATIRLATTI

Bakan Yumaklı, 2024 yılı itibariyle yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu’nun yaptığını söyledi.

“EN KÜÇÜK BİR TAVİZ YOK”

Gıda meselesinin kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekarlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek" dedi.

Yurt dışı et tedariki sadece Et ve Süt Kurumu yetkisinde

“KIRMIZI ET YÜZDE 90- YETER DURUMDA”

Kırmızı ette vurgun ve tekelleşmeye son verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, “Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan ‘bütün etleri ithal ediyoruz’ algısı doğru değil. İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası” dedi.

Türkiye'de kırmızı et üretimi yüzde 90 yeterli durumda

