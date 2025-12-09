Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasındaki Liverpool mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Liverpool ile sahasında karşılaşan Inter'de mücadeleye 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, henüz maçın başında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MAÇIN BAŞINDA SAKATLANDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlanmasının ardından çıkmak zorunda kaldı.

YERİNİ ZIELINSKI'YE BIRAKTI

Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine 11. dakikada Zielinski oyuna dahil oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu, mücadelenin ardından yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

EN ÇOK FORMA GİYEN TÜRK OLDU

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Liverpool maçıyla birlikte 62. karşılaşmasına çıkarak Şampiyonlar Ligi’nde en çok forma giyen Türk oyuncu oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası