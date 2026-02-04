Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Şubat 2026 günü için planlı ve arıza kaynaklı su kesintisi uygulamalarını açıkladı. Başkent genelinde bazı ilçe ve mahallelerde su verilemeyen bölgeler bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar Ankara'da suların geleceği saati araştırıyor.

ASKİ’nin güncel duyurusuna göre, 4 Şubat Perşembe günü Ankara’nın farklı bölgelerinde şebeke arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Suların ne zaman verileceği her ilçe için ayrı ayrı açıklandı ve tahmini bitiş saatleri belirlendi. Başkentte yaşayanlar, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği saatleri takip ediyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Ayaş'ta arıza kaynaklı kesinti yaşanıyor. Sabah 08.40'ta başlayan su kesintisi, :Ayaş Bayat Mahallesi depo temizliği nedeni ile yaşanıyor. ASKİ'nin duyuru sayfasında kesinti bitiş saati 16.00 olarak açıklandı.

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Şubat ASKİ su kesintisi listesi

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ASKİ, il genelinde sürdürülen şebeke yenileme, arıza giderme ve bakım çalışmaları nedeniyle zaman zaman planlı kesintiler yapıyor. Bu kapsamda yer alan kesinti duyuruları ASKİ'nin resmi web sayfası üzerinden duyurulurken, anlık arızalar da bu kısımda yer alıyor. Planlı çalışmalar, içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızaların önüne geçilmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla uygulanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgedeki vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi ve tedbirli olmaları öneriliyor.

