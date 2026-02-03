ASKİ tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 3 Şubat Salı günü Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları resmi duyurularla paylaşıldı. ASKİ Ankara su kesintisi bitiş saatleri netleşti.

Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 3 Şubat Salı günü yaşanacak planlı su kesintilerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. ASKİ’nin açıkladığı programa göre, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saatler arasında su verilemeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde sürdürülen şebeke yenileme, arıza giderme ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 Şubat 2026 Salı günü planlı su kesintileri yapılacağını duyurdu. Çalışmaların, içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızaların önüne geçilmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre su kesintileri ilçe, mahalle ve sokak bazında farklı saat aralıklarında uygulanacak. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları, su ihtiyaçlarını kesinti öncesinde karşılamaları istendi.

Sincan su kesintisi: Arıza Tarihi: 2.02.2026 17:35:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 13:00:00

Detay: Sincan ilçesi Yenihisar mahallesi Ateş sokak içerisindeki ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Beyobası mahallesi

Gölbaşı su kesintisi: Arıza Tarihi: 3.02.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 16:30:00

Detay: Gölbaşı İncek Mahallesi Reyhan Caddesi içindeki düktil 200 lük içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İncek Mahallesi bir kısmı

Etimesgut su kesintisi: Arıza Tarihi: 3.02.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi 1855 sokak içerisin de bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 09:15 ile 17:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Piyade Mahallesi 1855 sokak ve civarı

Beypazarı su kesintisi: Arıza Tarihi: 3.02.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Ve civarı

Keçiören su kesintisi: Arıza Tarihi: 3.02.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 15:00:00

Detay: Plansız su kesintisi ! Keçiören ilçemizde bulunan P19 Pompa istasonunda Enerjisa kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bu sebeple Ufuktepe,Osmangazi ve Kanuni mahallerinde su kesintisi bulunaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: kanuni mah, osmangazi mah ve ufuktepe mah

