Transferde gaza basan Beşiktaş, 10 numara pozisyonunda görev yapan Junior Olaitan'ın transferi için Süper Lig ekibi Göztepe ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki Beninli futbolcunun İstanbul'a geliş saatini duyurdu.

Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'nin formasını giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösterilen Genç orta saha oyuncusu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor.

Junior Olaitan

14.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır" denildi.

17 MAÇTA 2 GOL

Göztepe'nin sezon başında Fransa 2'nci Lig kulübü Grenoble'den 850 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 gol kaydetti.

