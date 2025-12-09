UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da Türk taraftarlar, deplasmandaki maçta tribünleri doldurarak ev sahibini şoka uğrattı.

Devler Ligi'nde Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, tribünleri doldurarak rakip takım taraftarlarına büyük üstünlük kurdu.

GALATASARAY'A BÜYÜK DESTEK

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk düdüğünden itibaren binlerce sarı kırmızılı taraftar, tezahüratlarla stadyumu inletti.

RAMS PARK'A ÇEVİRDİLER

Maçın ilk anından itibaren tezahüratlara başlayan Galatasaraylı taraftarlar, II. Louis Stadı'nı adeta Rams Park'a çevirdi.

MONACOLU OYUNCULAR ISLIKLANDI

Takımlarına büyük destek veren sarı kırmızılı taraftarlar, top Monacolu oyuncuların ayağına geçtiğindeyse ıslıklayarak rakip oyuncuların hataya zorladı.

TÜRK TARAFTARLARI ENGELLEYEMEDİLER

Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti. Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.

Buna rağmen sarı kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı.

