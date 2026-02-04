Sakarya’da iki kamyonetin çarpıştığı kazada savrulan stepne kaldırımda yürüyen yayanın üstüne düştü. İhbar üzerine adrese gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 52 FU 725 ve 55 ACN 280 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Sakaryada ilginç kaza! Kamyonetten fırlayan stepne yayaya çarptı, durumu ağır

FIRLAYAN STEPNE YAYAYA İSABET ETTİ

Çarpışmanın etkisiyle bir kamyonetin stepnesi, kaldırımda bulunan yaya H.G'ye, ardından park halindeki bir minibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakaryada ilginç kaza! Kamyonetten fırlayan stepne yayaya çarptı, durumu ağır

DURUMU AĞIR

Yaralanan H.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kamyonetler kaza yerinden kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası