Türkiye’de 2026’nın ilk ayında konut kiralarında artış %2,65 olarak ölçüldü. Ortalama kira 24 bin 699 TL olurken; bu rakam İstanbul, Muğla ve Ankara’da asgari ücretin de üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl konut satışlarındaki rekor artışta yüksek kira bedellerinin de etkili olduğu belirtiyor. 2014 yılından sonra ilk defa 2025’te ev sahipliği oranı da yükselişe geçti ve %57,1 olarak gerçekleşti. Kendi evinde oturan hane sayısı ise 555 bin adet arttı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut satışları 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 adet olarak gerçekleşmiş ve bu rakam önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artışa işaret etmişti. Böylece konut sektöründe yeni bir rekora da ulaşılmıştı.

EV SAHİPLİĞİ ARTTI

Bir diğer gelişme ise ev sahipliği oranında yaşanıyor. Geçen yıl ev sahipliği oranı, önceki yıla göre 1 puan arttı. 2024’te %56,1 olarak ölçülen ev sahipliği oranı, 2025’te %57,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kiracıların oranı da 1 puan azalarak %28’den %27’ye geriledi.

Yüksek kira, ev sahibi yaptı! 3 şehirde asgari ücreti de geçti

YÜKSEK KİRA TEŞVİK ETTİ

Sektör temsilcileri, son yıllarda kiralarda yaşanan yüksek artışlara karşılık konut fiyatlarında reel olarak değer kayıplarının yaşandığını hatırlatarak “Yüksek kira bedellerinin, son dönemde özellikle oturum amaçlı konut alımlarını da teşvik ettiği görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

YILLAR SONRA DÜŞÜŞ…

Türkiye’de son 15 yıllık dönem dikkate alındığında, 2011’de %22,2 olan kiracılık oranı, geçen sene %28’e kadar yükselmişti. Bu oran, söz konusu dönem içerisinde ilk defa 2025’te düşüşe geçti.

2014 yılından sonra ise ilk defa 2025’te ev sahipliği oranı yükselişe geçti. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman da 2025 yılında kendi evinde oturan hane sayısının yaklaşık 555 bin arttığı, kiracı hane sayısının ise 135 bin azaldığı bilgisini paylaştı.

2026’DA KİRALAR…

Bu arada Türkiye’de 2026 yılının ilk ayında kira tutarları da belli oldu. Endeksa tarafından ölçülen verilere göre Aralık 2025’te 227 TL olan Türkiye’de ortalama metrekare konut kirası, Ocak 2026’da 233 TL olarak gerçekleşti. Kiralarda aylık %2,65 oranında artış gözlemlenirken, ortalama kira ise 24 bin 699 TL oldu.

EN YÜKSEK KİRALAR

Öte yandan Ocak 2026 verilerine göre sadece büyükşehir statüsündeki iller dikkate alındığında ortalama kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir ve bu şehirlerde yıllık kira artışları şöyle gerçekleşti:

-İstanbul: 35.539 TL (%42,12)

-Muğla: 30.290 TL (%35,08)

-Ankara: 28.227 TL (%36,98)

-İzmir: 27.532 TL (%28,29)

-Antalya: 25.087 TL (%36,02)

-Kocaeli: 23.758 TL (%24,73)

-Aydın: 23.112 TL (%25,81)

-Mersin: 22.456 TL (%24,63)

-Bursa: 21.871 TL (%22,44)

-Manisa: 21.760 TL (%26,02)

İstanbul, yıllık kira artışında %40 barajını aşan tek il olarak öne çıktı. Buna karşılık İstanbul ile birlikte Muğla ve Ankara’da ortalama kiralar, 28 bin TL olan asgari ücretin de üzerinde ölçüldü.

