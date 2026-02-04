Washington, Çin ile derinleşen rekabette denizlerde geri düşmemek için rotayı Türkiye’ye çevirdi. ABD Donanması’nın filosunu büyütmek amacıyla Ankara ile temas kurduğu bilgisi gündeme geldi.

ABD basını, Washington ile Ankara arasında perde arkasında yürüyen denizcilik temaslarını ortaya çıkardı. Çin ile derinleşen rekabet nedeniyle ABD Donanması filosunu büyütmek isterken, bu hedef doğrultusunda Türkiye ile geçen yıldan bu yana kapsamlı görüşmeler yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Middle East Eye haberine göre görüşmelerin merkezinde gemi bileşenleri, fırkateyn inşası ve ABD Donanması’nın yaşadığı üretim darboğazları yer aldı.

ANKARA DENİZCİLİKTE KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELDİ

Türkiye’nin son yıllarda denizcilik alanında önemli bir üretim merkezi haline geldi.

Türk tersaneleri aynı anda Türk ve Pakistan donanmaları için 30’dan fazla gemi inşa edebiliyor.

Çin rekabetinde sürpriz hamle: Donanma krizi için ABD Türkiye’nin kapısını çaldı

İngiltere merkezli Middle East Eye Türk savunma şirketlerinin, Türkiye’nin milli savaş gemisi projesi MİLGEM kapsamında farklı sınıflarda yerli gemi tasarımlarını geliştirdiğini yazdı.

Çin rekabetinde sürpriz hamle: Donanma krizi için ABD Türkiye’nin kapısını çaldı

ABD DONANMASI İÇİN TÜRK FIRKATEYNLERİ GÜNDEMDE

Yetkililerin aktardığına göre, ABD tarafı Türkiye’nin gemi parçaları tedarik edip edemeyeceğini incelerken, Ankara’nın ABD Donanması için ek fırkateynlerin inşasına katkı sunma ihtimali de masaya geldi.

Trump yönetiminin hedefinin hem ABD’de gemi inşasını canlandırmak hem de Donanma filosunu hızla genişletmek olduğu kaydedildi.

WASHİNGTON ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

İddialara göre ABD uzun yıllar süren yetersiz yatırımlar nedeniyle denizcilik sektöründe ciddi bir kriz yaşıyor.

Washington’un bu süreçte Japonya ve Güney Kore gibi Asyalı müttefiklerden teknik destek aldığı, ancak bunun yeterli olmadığı aktarıldı.

Güney Koreli Hanwha Group’un Aralık 2024’te Philadelphia’daki Philly Shipyard’ı 100 milyon dolara satın alması, ABD’nin yaşadığı darboğazın en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

TRUMP’TAN MÜTTEFİKLERLE GEMİ İNŞASI MESAJı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yönetiminin eksikleri kapatmak için müttefik ülkelerde gemi inşasını araştırdığını açıkça dile getirdiği hatırlatıldı. Trump’ın, “Eskiden günde bir gemi inşa ederdik. Artık gemi inşa etmiyoruz. Bunu yeniden başlatmak istiyoruz. Belki de gemi inşa etmek için müttefiklerimizi de kullanacağız” sözlerine yer verildi.

Çin rekabetinde sürpriz hamle: Donanma krizi için ABD Türkiye’nin kapısını çaldı

ABD’Lİ YETKİLİDEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Bir ABD’li yetkili, Middle East Eye’a yaptığı değerlendirmede, ABD gemi inşa endüstrisinin derin bir kriz içinde olduğunu ve Trump yönetiminin bu nedenle Türkiye ile temas kurduğunu söyledi. Türkiye ile daha derin savunma işbirliğinin, geçmişte Kongre’de yaşanan tartışmalara rağmen, ilişkileri güçlendirecek bir alan olarak görüldüğü aktarıldı.

TÜRK TERSANELERİ ÜRETİMDE AVANTAJ SAĞLIYOR

ABD’nin en büyük sorunu aynı anda hem üretimi artırmak hem de yeni tasarımlar geliştirmek.

Middle East Eye ABD’nin yeterli insan gücü, tersane ve kuru havuza sahip olmadığına dikkat çekerken, Türkiye’nin üretim hacmi, zaman yönetimi ve iş yükü paylaşımı açısından güçlü bir alternatif sunduğunu öne çıkardı.

Türk tersanelerinin İstanbul, Pendik, Tuzla ve Yalova hattında yoğunlaşmasın büyük bir avantaj sağlıyor. Söz konusu yapı, yeni projelere hızlı uyum ve seri üretim kabiliyeti sunuyor.

Görüşmeler kapsamında ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı’ndan bir heyetin İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD’li bir sözcü de "Türkiye’nin uzun süredir "derin değer verilen bir NATO müttefiki" olduğunu söyledi. ABD ve Türk donanmalarının denizde güçlü bir ortaklığa sahip olduğu, bu ortaklığı genişletmenin yollarının sürekli arandığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı belgelerinde de NATO müttefikleriyle savunma sanayi işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği yinelendi.

TÜRK TERSANELERİNDE YENİLİKÇİ MODEL

Türk tersanelerinin modüler üretim, otomasyon ve ortak çalışma kültürüyle öne çıktığı aktarıldı. STM öncülüğünde sivil ve askeri tersanelerin farklı projelerde birlikte çalıştığı, modüllerin farklı tersanelerde üretilip tek merkezde birleştirildiği anlatıldı. Pendik Donanma Tersanesi Komutanlığı’nın tasarım, inşa, test ve entegrasyon süreçlerindeki deneyimi özellikle öne çıkarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası