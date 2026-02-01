Washington’da Irak alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Irak dosyasında beklenmedik bir hamleye imza atarak Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya’yı görevden aldı. Kararın, Bağdat’ta dengeleri değiştiren Nuri el-Maliki süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilirken, Irak dosyasının ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a devredilmesi gündemde.

Reuters haber ajansına göre ABD Başkanı Donald Trump, Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya’yı görevden aldı.

Washington kulislerinde yankı uyandıran kararın ardından Irak dosyasının ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a devredilmesi bekleniyor.

Reuters’a konuşan karara yakın kaynaklara göre, Ekim 2025’te Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Iraklı-Amerikalı girişimci Mark Savaya artık bu görevi yürütmüyor.

Kaynaklar, Savaya’nın Irak’la ilgili kritik başlıklarda süreci yönetemediğini aktardı.

AL-MALİKİ KRİZİ BELİRLEYİCİ OLDU

Görevden alma kararında, Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki’nin yeniden başbakan adayı olmasının engellenememesi etkili oldu.

Trump yönetimi, Maliki’nin dönüşüne açık şekilde karşı çıkmış, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Irak’a verilen desteğin gözden geçirileceği mesajını vermişti. Buna rağmen Maliki adaylık niyetini sürdürdü.

"HASSAS DOSYALAR YANLIŞ YÖNETİLDİ"

Bir kaynak, Savaya’nın Irak dosyasındaki hassas konuları "yanlış yönettiğini" söyledi. Trump’ın Bağdat’a yönelik uyarılarına rağmen Maliki sürecinde sonuç alınamaması, kararın arka planındaki temel nedenlerden biri olarak gösterildi.

IRAK DOSYASI TOM BARRACK’A GEÇİYOR

Reuters’a konuşan kaynaklar ve üst düzey bir Iraklı yetkiliye göre, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Irak portföyünü devralması bekleniyor. Barrack’ın bu hafta Erbil’i ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

WASHİNGTON’DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

ABD’li yetkililer, Savaya’nın görevden alınması ve Barrack’ın yeni rolüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanlığı cephesinde sessizlik sürüyor.

X HESABI KAPANDI, IRAK ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Perşembe günü Mark Savaya’nın X hesabına erişilemez hale geldi. Reuters’ın ulaştığı Savaya, geçen hafta Irak’a yapmayı planladığı üst düzey temas ziyaretini aniden iptal etti. Savaya, görevinde bir değişiklik olmadığını ve resmi sürecin sürdüğünü savundu.

"İRAN DESTEKLİ AĞLAR" İDDİASI

Al-Monitor’un baş muhabiri Amberin Zaman, Savaya ile doğrudan görüştüğünü ve Savaya’nın görevden alınacağına dair haberleri reddettiğini aktardı. Savaya’nın bu iddiaları "İran destekli milislerle bağlantılı ağlara" bağladığı ifade edildi.

TRUMP’TAN BAĞDAT’A AÇIK UYARI

Trump, kısa süre önce Irak’taki Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Maliki’yi yeniden başbakan adayı göstermesi halinde Washington’un Irak’a verdiği desteği geri çekeceğini söylemişti. Maliki ise ABD’nin tutumuna rağmen adaylığının Irak halkının iradesi ve anayasal süreçlerle belirleneceğini açıkladı.

