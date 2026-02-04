20 ilden sonra şimdi de Aydın’a sıçradı! 16 mahalle şap karantinasına alındı
Yaklaşık 20 ilde görülen ve sonra kontrol altına alınan şap hastalığı, bu kez de Aydın’da görüldü. Bir ilçede görülen hastalık sonrasında 16 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Bölgede hayvan giriş çıkışları da yasaklandı. Şap hastalığı son olarak Marmara Adası’nda görülmüş, karantina başlatılmıştı.
Daha önce Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Burdur'da görülen ve kontrol altına alınan şap hastalığı bu kez de Aydın'da görüldü.
KARANTİNA BAŞLADI
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Köşk ilçe mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı. Bölgede hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanırken, yalnızca izinli ve kontrollü sevk yapılabileceği duyuruldu.
HAYVAN HAREKETLERİ KISITLANDI
Karantina hakkında bilgi veren Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, şunları söyledi: Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde Büyükbaş hayvanlarda Şap Hastalığı çıkmış olup; İlçemiz Kızılcaköy, Beyköy, Baklaköy, Karatepe, Güzelköy, Uzundere, Yavuzköy, Merkez-Çarşı, Merkez-Serdaroğlu, Ovaköy, Cumadere, Kızılcaköy, Merkez-Altıeylül, Başçayır, Merkez-Soğukkuyu, Mezeköy Mahalleleri gözetim bölgesi içinde kalmakta olup karantina tedbirleri gereği Hayvan hareketleri kısıtlanmıştır.
KISA SÜRE ÖNCE KARANTİNA KALDIRILMIŞTI
Aydın'ın Köşk ilçesinde şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, kısa süre önce kaldırılmıştı. Yetkililer, hastalığın yeniden görülmemesi için hayvan hareketleri, aşılama ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini belirtmişti.
ŞAP HASTALIĞI NERELERDE GÖRÜLDÜ?
Şap hastalığı son olarak Balıkesir'in Marmara ilçesinde görülmüştü. Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yeni getirildiği tespit edilen 4 büyükbaş hayvanda şap hastalığı belirlenmişti. Bölgede karantina çalışmaları başlatılırken, canlı hayvan çıkışları yasaklanmıştı.
Aksaray'da şap hastalığı nedeniyle 9 köy karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyünde bazı hayvanlarda şap hastalığı olduğunu tespit edilmişti. 9 köy karantina altına alarak hayvan giriş çıkışlarını durdurulmuştu. Satansarı köyü başta olmak üzere Balcı, Ceceli, Reşadiye, Sarıkaraman, Durhasanlı, Pirli, Kümbet ve Bozkır köyleri riske karşı karantina altına alınmıştı.
Burdur'da şap hastalığı nedeniyle karantina altındaki bölgede izinsiz ve küpesiz hayvan taşıyan besiciye yaklaşık 400 bin lira ceza kesilmişti.
24 İLDE HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILMIŞTI
Şap hastalığına karşı aşılama mücadelesi başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık ayında 24 ilde hayvan pazarlarının yeniden aktif hale geldiğini duyurmuştu.
Açıklamada, aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilmişti:
Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir.