Brezilya'da korkunç kaza! Otobüs devrildi... Çok sayıda ölü ve yaralı var
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Alagoas eyaletinde otobüsün devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 16 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.
4'Ü ÇOCUK 16 ÖLÜ
Kazada 4'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 44 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
DİNİ BAYRAMDAN DÖNÜYORLARDI
Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı bildirildi.
EYALETTE 3 GÜNLÜK YAS
Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, yerel basına yaptığı açıklamada eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.
