Google'ın ana sayfasında yer alan özel doodle, 2026 Kış Olimpiyatları'nı yeniden gündeme taşıdı. Büyük ilgi gören tasarımın ardından "2026 Kış Olimpiyatları nerede yapılacak" araştırılmaya başlandı. Türkiye'den katılacak sporcular, organizasyonun tarihleri ve detaylar merak ediliyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen arama motoru Google, ana sayfasında yayınladığı özel doodle ile 2026 Kış Olimpiyatları'nı kullanıcılarına hatırlattı. Doodle’ın ardından milyonlarca kişi, 2026 yılında düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nın nerede yapılacağını, ne zaman başlayacağını ve organizasyonun öne çıkan başlıklarını araştırmaya başladı.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, daha önce 1956 Cortina d’Ampezzo ve 2006 Torino oyunlarının ardından İtalya’nın üçüncü kez Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Oyunlar yalnızca iki şehirle sınırlı kalmayacak. Milano’da buz hokeyi, artistik buz pateni, sürat pateni ve kısa mesaef sürat pateni müsabakaları yapılırken; Cortina d’Ampezzo’da ise kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışmaları düzenlenecek. kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışmaları ise Trentino kentindeki Val di Fiemme Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

Kış Olimpiyatları Googlea doodle oldu! 2026 Kış Olimpiyatları nerede, ne zaman yapılacak?

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

2026 Kış Olimpiyatları, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Resmi açılış töreni 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak. Organizasyonun ilk müsabakaları ise açılış töreninden önce, 4 Şubat’ta Cortina d’Ampezzo’da başlayacak. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından kapanış töreni ile sona erecek.

Toplam 16 olimpik branşta gerçekleştirilecek oyunlarda, 93 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde sporcu madalya mücadelesi verecek. Programda alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, buz hokeyi ve kısa kulvar sürat pateni gibi kış sporlarının en popüler dalları yer alacak.

Kış Olimpiyatları Googlea doodle oldu! 2026 Kış Olimpiyatları nerede, ne zaman yapılacak?

GOOGLE'DAN KIŞ OLİMPİYATLARINA ÖZEL DOODLE!

Google, 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde yayınladığı özel doodle ile olimpiyat ruhunu dijital ortama taşıdı. Kar ve buz temalı hareketli tasarım, kış sporlarının dinamizmini yansıtırken, kullanıcıları organizasyon hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönlendirdi.

Kış Olimpiyatları Googlea doodle oldu! 2026 Kış Olimpiyatları nerede, ne zaman yapılacak?

Google doodle’ları, genellikle evrensel öneme sahip kültürel ve sportif etkinliklere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kış Olimpiyatları için hazırlanan bu doodle da oyunlara sayılı günler kala uluslararası ilgiyi artıran sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası