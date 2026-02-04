Ünlü şarkıcı İrem Derici, Melih Kunukçu ile aile arasında düzenlenen samimi bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan tarihini günler öncesinden 3 Şubat olarak açıklayan Derici, “Lütfen gözaltına almayın, bırakın da şu kız bir gün yüzü görsün” sözleriyle çok konuşulmuştu. Merakla beklenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini aile büyükleri takarken, Derici’nin mutluluğu objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ ve müzik prodüktörü Melih Kunukçu ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aile büyüklerinin katılımıyla gerçekleşen törende nişan yüzükleri takıldı, kırmızı kurdele kesildi. Törende çiftin mutluluğu kameralara yansırken, İrem Derici’nin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

İrem Derici muradına erdi! Nişan yüzükleri bu kez sorunsuz takıldı

NİŞAN TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ

Daha önce planlanan 8 Ekim tarihindeki nişanı, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması nedeniyle gerçekleşmeyen Derici, bu durumu “Yine evlenemiyorum” sözleriyle yorumlamıştı. Derici’nin işlemleri sonrası yasaklı madde kullanmadığı tespit edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni nişan tarihini açıklayan ünlü şarkıcı, “3 Şubat’ta nişanım var, lütfen gözaltına almayın” ifadeleriyle esprili bir çağrıda bulunmuştu.

YÜZÜKLER BU KEZ TAKILDI

İkili dün akşam törenle birlikte yüzük takarak evlilik yolunda resmi bir adım attı. Derici’nin daha önce yaptığı “gözaltı” esprisi ise sosyal medyada, “Bu kez yüzükler sorunsuz takıldı” yorumlarıyla karşılık buldu.

