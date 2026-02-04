Beşiktaş, Göztepe’den orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika ekibi Genk'te forma giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’u da renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılar, Aston Villa'dan Yasin Özcan, Inter'den Kristjan Asllani ve Göztepe'den Junior Olaitan'ın ardından devre arasında bir transfer daha gerçekleştirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Genk'in Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün saat 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Hyeon-gyu Oh

Siyah beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Oh'u taşıyan uçak bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası