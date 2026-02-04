SPOR SERVİSİ
Beşiktaş bir transfer daha açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş, Göztepe’den orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika ekibi Genk'te forma giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’u da renklerine bağladı.
Özetle
az önce
Siyah-beyazlılar, Aston Villa'dan Yasin Özcan, Inter'den Kristjan Asllani ve Göztepe'den Junior Olaitan'ın ardından devre arasında bir transfer daha gerçekleştirdi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Genk'in Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün saat 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Siyah beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Oh'u taşıyan uçak bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır.
Beşiktaş transferi resmen duyurdu: 3.5+1 yıllık sözleşme!
