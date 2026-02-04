Millî Eğitim Bakanlığınca il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek olacak tablolar yayımlandı.

Ülke genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlara yönelik hazırlık sürecini desteklemek amacıyla il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar paylaşıldı.



9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda ortak yazılı sınavların planlanması ve uygulanması sürecinde sınavların kapsamı ve soru dağılımı, konu soru dağılım tabloları esas alınarak belirleniyor.

Ortak yazılı sınavlar için örnek konu-soru dağılım tabloları yayımlandı

Bu yaklaşım; ölçme ve değerlendirme uygulamalarında şeffaflığı, kapsam geçerliğini, konu/kazanım/öğrenme çıktısı temelli ölçmeyi ve uygulama birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.



Bu çerçevede, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümrelerince Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşüyle hazırlanacak konu soru dağılım tablolarının daha sistematik olması ve örneklerle desteklenmesi amacıyla temel ve ortaöğretimdeki farklı sınıf düzeyi ve branşlara yönelik "örnek konu soru dağılım tabloları", Bakanlıkça erişime açıldı.



Yayımlanan örnek tablolar, sınavlarda ölçülecek konu/kazanım/öğrenme çıktılarının soru sayılarının ve dağılımlarının dengeli biçimde planlanmasına katkı sunarak il-ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak sınavlarda hazırlanacak dokümanlara referans niteliği taşıyor.



Öte yandan, okul genelinde gerçekleştirilecek yazılı sınavlarda hangi tablonun kullanılacağı, eğitim kurumunda görevli sınıf/alan zümresince belirlenecek olup; hazırlanacak tüm sınavlar, seçilen konu soru dağılım tablosu doğrultusunda uygulanacak. Böylece sınavların kapsamı, ölçme hedefleri ve soru dağılımları ortak ilkelere dayalı biçimde planlanmış olacak.

İkinci dönem ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu-soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

Haberle İlgili Daha Fazlası