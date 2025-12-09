UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Alman devi Bayern Münih, 1-0 geriye düştüğü maçta Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etti ve puanını 15'e çıkardı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı hafta maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta 1-0 geriye düşen Bavyera ekibi, üst üste attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

ALMANLAR 12 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah kaydetti. Konuk ekip Sporting'in tek golünü ise 54. dakikada Joshua Kimmich kendi kalesine attı.

BAYERN 15 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla beşinci galibiyetini alan Alman ekibi, 15 puan ve maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Portekiz ekibi ise 10 puanda kaldı.

