Kante İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? N'Golo Kante'nin uçağı bugün İstanbul'da!
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü orta saha N’Golo Kante için İstanbul heyecanı başladı! Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun Türkiye’ye geliş saatini araştırırken, Kante’nin bugün İstanbul’da olacağı bilgisi gündemin ilk sıralarına yükseldi. Peki, Kante İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
Transfer sürecinin netleşmesiyle birlikte gözler, oyuncunun İstanbul’a iniş yapacağı saat ve karşılanacağı noktaya çevrildi. Fenerbahçe’nin yeni transferi N’Golo Kante’nin bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Peki, Kante İstanbul'a saat kaçta gelecek?
KANTE İSTANBUL’A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Fenerbahçe’nin yeni transferi N’Golo Kante’nin bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Kante saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Kante’nin İstanbul’a gelişinin ardından sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin başlaması öngörülüyor.
KANTE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
N’Golo Kante 29 Mart 1991 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te dünyaya geldi. 34 yaşındaki Fransız futbolcu, orta saha mevkisinde görev yapıyor. Avrupa futbolunda Leicester City ve Chelsea formalarıyla Premier League şampiyonlukları yaşayan Kante kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan isimler arasında.
KANTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Boulogne
Caen
Leicester City
Chelsea
El-İttihad