Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Sivas’ta yoğun kar yağışı sonrasında eriyen kar suları, hayatı olumsuz etkiledi. Evler, yollar sular altına kalırken, Yıldız Irmağı ise taştı.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan Sivas'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi aştı. Hava sıcaklığının yeniden yükselmesinin ardından kar suları erimeye başladı.

KAR SONRASI TAŞKIN

Eriyen kar suları, akarsuların su seviyesinin artmasına sebep oldu. Suların taşması ile bazı evler ve yollarda taşkın oluştu. Türkiye'nin en uzun nehrine dökülen Yıldız Irmağı’nda da taşkın meydana gelirken, bazı evler yükselen suyun ortasında kaldı. Köyde yaşananlar, dron ile havadan görüntülendi.

“SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI”

Sivas'ta yaşayan Habibe Güner, taşkına ilişkin şunları söyledi:

Sivas'ta son yılların en yoğun kar yağışı yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte yağan karlar erimeye başladı. Biz de şu an Yıldız Irmağı'nın kenarındayız. Geçmek istediğimiz yol, taşan ırmak sebebiyle kapanmış. Irmağın şu anki görüntüsü bu sene ne kadar yağış olduğunun bir göstergesi.

Yıldızeli ilçesinde bir apartmanın zemin katı su ile dolarken, su tahliyesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

