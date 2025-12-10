Afganistan'da dört genç, popüler İngiliz drama dizisi "Peaky Blinders"daki favori karakterleri gibi giyinerek halk içinde dolaştıkları için Taliban yetkilileri tarafından gözaltına alınarak bir rehabilitasyon programına alındı.

Taliban hükümetine bağlı Fazileti Yayma ve Kötülüğü Önleme Bakanlığı, trençkot ve kasketlerle sokaklarda dolaşarak yerel Cibril kasabasında (Herat'ın güney eyaleti) popüler olan dört arkadaşın, "yabancı kültürü teşvik ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZ VE DEĞERLERİMİZ VAR" Bakanlık sözcüsü Saif-ur-Islam Khyber'e göre, 20'li yaşların başındaki bu dört genç Cibril'de alıkonuldu. Khyber, Pazar günü sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı paylaşımda, "Herat'ta yabancı kültürü teşvik ediyorlar ve film oyuncularını taklit ediyorlardı, tutuklandılar ve kendileri için bir rehabilitasyon programı başlatıldı. Allah'a şükürler olsun ki biz Müslümanız ve Afganız; kendi dinimiz, kültürümüz ve değerlerimiz var. Sayısız fedakârlıklarla bu ülkeyi zararlı kültürlerin yayılmasından koruduk ve şimdi de onu savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak Khyber, CBS News'e yaptığı açıklamada, gençlerin resmen tutuklanmadığını, "sadece çağrılıp nasihat edildiğini ve serbest bırakıldığını" söyledi.

Yerel bir YouTuber'ın sohbet programına katılan Asghar Husinai, Jalil Yaqoobi, Ashore Akbari ve Daud Rasa adlı arkadaşlar, sık sık Netflix'in popüler dizisi ve ünlü oyuncu Cillian Murphy tarafından canlandırılan Thomas Shelby ve ailesinin modellediği kıyafetlerle dolaşırken görülüyordu. Kostümleriyle omuz omuza yürürken çekilen video ve fotoğrafları, gözaltına alınmalarından önceki günlerde Afganistan'da sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

"İNSANLAR GİYİM TARZIMIZA HAYRAN KALDI" Gençler, dizide giyilen kıyafetlere hayran olduklarını ve yerel halktan büyük ölçüde olumlu tepkiler aldıklarını belirtmişti. Yaqoobi, "İnsanlar giyim tarzımıza hayran kaldılar, sokakta bizi durdurup fotoğraf çekilmek istediler. Bazı yorumlar olumsuzdu ama biz sadece takdire odaklandık" açıklamasını yapmıştı. Ancak Afganistan'daki Taliban yetkilileri, bu kıyafetleri "İslami değerlere ve Afgan kültürüne aykırı" olarak değerlendirdi.

Öte yandan, bakanlık tarafından yayınlanan ve Khyber tarafından yapılan açıklamayla paylaşılan bir videoda, gençlerden birinin Batı tarzı kıyafetleri giyme kararından duyduğu pişmanlığı dile getirdiği iddia edilen bir ses kaydı da yer aldı.

