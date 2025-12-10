Bugün maç var mı? 10 Aralık maç programı belli oldu
Bugün oynanacak maçlar futbolu yakından takip edenler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında kritik mücadeleler olacak. Juventus, sahasında Pafos’u konuk ederken Ajax ise deplasmanda Karabağ ile maça çıkacak.
"Bugün maç var mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları beli oldu.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok mücadele devam ederken, bugün birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak.
İşte 10 Aralık maç programı...
13:00 Hiroshima - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
13:00 FC Seoul - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Persib Bandung - Bangkok Utd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Selangor - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
16:00 Club Brugge - Arsenal UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:00 Real Madrid - Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
20:45 Karabağ - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
20:45 Villarreal - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
23:00 Athletic Bilbao - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
23:00 Benfica - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
23:00 Club Brugge - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
23:00 B.Dortmund - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6
23:00 Juventus - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
23:00 Bayer Leverkusen - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
23:00 Real Madrid - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor