Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Aralık ayı faiz kararı açıklaması için az bir zaman kaldı. Vatandaşlar Para Politikası Kurulunun yılınm son toplantısı öncesi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olacak mı sorularını gündeme taşıdı.

Son toplantıda yapılan faiz indiriminin ardından gözler 11 Aralık Perşembe gününe çevrilirken, yeni kararın enflasyon beklentileriş, kredi koşulları ve finansal dengeler üzerindeki etkisi şimdiden tartışılmaya başlandı. Ekonomi gündemini hareketlendiren kritik toplantının ayrıntıları araştırılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB’nin Aralık ayı faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından karar metni saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Geçtiğimiz toplantıda Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 43,5 seviyesinden yüzde 42,5’e, borçlanma faizini ise yüzde 39’dan yüzde 38’e çekmişti.

İndirim sonrasında gözler Aralık ayı toplantısına çevrildi. Ekonomistler arasında göriüş ayrılığı sürüyor. Bazı uzmanlar son aylardaki politika adımlarının devam edebileceğini ifade ederken, bir diğer kesim bankanın mevcut durumda faizi sabit bırakabileceğini belirtiyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ HANGİ YÖNDE?

TCMB’nin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre yılın son ayına ilişkin faiz beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Ankette BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı için öngörülen gecelik faiz oranı yüzde 39,35 seviyesine yükselirken, politika faizi beklentisi yüzde 38,28 olarak hesaplandı.

SON TCMB FAİZ ORANI NE KADAR?

Merkez Bankasının bir önceki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmişti. Aralık kararının açıklanmasıyla birlikte, faiz oranlarında yılın son ayı için uygulanacak seviye kesinleşmiş olacak.

