Ankara su kesintisi listesi, ASKİ tarafından paylaşıldı. 10 Aralık Çarşamba günü içme suyu dağıtım şebeke hattında, meydana gelen arızadan kaynaklı birçok ilçede su kesintisi yaşanacaktır.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek duyurdu. Polatlı, Çubuk, Ayaş başta olmak üzere birçok ilçenin musluklarından su akmıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, detayları öğrenmek için ASKİ su kesintisi ekranına erişim sağlamaya başladı.

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

10 ARALIK ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

10 Aralık 2025 Çarşamba günü Ankara'nın Polatlı, Çubuk, Ayaş, Gölbaşı, Seferlikoçhisar, Etimesgut, Kazan ve Polatlı'da sular sırasıyla 20.00, 17.00, 12.25, 16.00, 12.00, 18.00 ve 16.55 ve 20.00'de gelecektir.

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Ankara su kesintisi 10 Aralık! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Polatlı, Pursaklar, Keçiören...

Haberle İlgili Daha Fazlası