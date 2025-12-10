Kanser riskini artıran ürünler ABD’de kanser araştırmalarında görev yapan Dr. Feyza Canan, kanser riskini artırabilececek bazı ürünleri hayatından büyük ölçüde çıkardığını açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı "Amerika'da kanser araştırmasında çalışan bir doktor olarak evime sokmadığım 9 şey" listesi kısa sürede milyonlara ulaştı. Dr. Canan, “Bu ürünleri tamamen hayatımdan çıkarmadım ama maruziyeti azaltmaya çalışıyorum” diyerek herkesin gündelik yaşamda küçük adımlarla riskleri düşürebileceğini vurguluyor.

Plastik Kaplar 1) Plastik Kaplar ve Şişeler Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan çalışmalarda, özellikle ısıyla temas eden plastiklerdeki BPA’nın, meme dokusunda hücresel değişikliklere ve östrojen reseptörleri üzerinden hormon taklidine yol açabildiği belirtildi. Dr. Canan, uzun süreli kullanım yerine cam ya da çelik kapların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

Teflon Tavalar 2) Yapışmaz Teflon Tavalar JAMA’nın 2019 analizine göre, yapışmaz tavalarda kullanılan PFAS (kalıcı kimyasallar), tiroit bozukluklarıyla ilişkilendirildi. Bu kimyasallar “sonsuz kimyasallar” olarak biliniyor çünkü vücuttan kolay atılmıyor.

Konserve Gıdalar 3) Konserve Gıdalar The Lancet Diabetes & Endocrinology BPA’yı, metabolik bozukluk ve hormon dengesizliğiyle ilişkilendiriyor.

Ultra işlenmiş gıdalar 4) Ultra işlenmiş gıdalar: BMJ’nin 2023 çalışmasına göre, ultra işlenmiş gıdalar (fast food, paketli abur cubur, işlenmiş tatlılar) kolorektal kanserle ilişkilendiriliyor. İçerdikleri emülgatör ve stabilizatörler, yüksek ısıda işlenmiş yağlar bağırsak bariyerini zayıflatabiliyor.

Kokulu mumlar 5) Kokulu mumlar (VOC’ler):



EPA raporlarına göre, parafin mumlar yanarken benzen ve toluen gibi uçucu organik bileşikler açığa çıkabiliyor. Uzun süre solunduğunda akciğer sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

Plastik kesme tahtası 6) Plastik kesme tahtası (mikroplastik): Yeni araştırmalar plastik kesme tahtalarının her bıçak darbesinde mikroplastik salabildiğini ve bu parçacıkların yiyeceklere geçtiğini ortaya koyuyor. Mikroplastikler vücutta inflamasyonu tetikleyebiliyor. Alternatif olarak ahşap ve bambu kesme tahtaları öneriliyor.

Folyo 7-) Alüminyum Folyo Yüksek ısı ve asitli yiyeceklerle temas ettiğinde alüminyum migrasyonu artabilir. Bazı çalışmalar nörotoksisite ve inflamasyonla ilişkilendiriliyor.

Rafine Yağ 8-) Rafine Yağlar: Endüstriyel olarak yüksek ısıda işlenen yağlar oksidatif bileşikler ve trans yağlar oluşturur. Bu maddeler hücre hasarı ve kronik inflamasyona neden olabilir. ne

Oda Spreyler 9) Oda Spreyler, Konvensiyonel Temizlik ürünleri ve Kokulu Çamaşır deterjanları Birçok oda kokusu ve sprey, uçucu organik bileşikler içeriyor. EPA, bu maddelerin uzun süreli maruziyette solunum sistemini etkileyebileceğini ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini bildiriyor. Bazı temizlik ürünleri klor, formaldehit ve VOC benzeri uçucu kimyasallar içerebiliyor. Bu maddeler solunum yollarında tahrişe neden olabiliyor. Deterjanlardaki sentetik parfümler, ftalat gibi hormon bozucu kimyasallar içerebilir. Bu maddeler cilt yoluyla vücuda geçebiliyor.

Bunlara ek olarak; floresan ampüller, alev geciktiricili yataklar ve şilteler, polyester yatak takımları, yabani ot ve haşere öldürücüler de Dr. Canan'ın listesinde olan ürünler arasında yer alıyor.

