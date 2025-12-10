Türkiye, enerji jeopolitiğinde son 30 yılın en kritik eşiğini aşıyor. İstanbul’daki TDT Enerji Bakanları Konseyi’nden çıkan mesajlar, Hazar Gazı’nın ilk kez somut adımlarla Türkiye rotasına taşınacağını ortaya koydu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Hazar artık Türk dünyasını ayırmayacak, birleştirecek” sözleri, hem Balkanlar’dan Avrupa’ya hem de Orta Asya’ya uzanan dev enerji koridorunun kapısını araladı.

Avusturya, Avrupa, İsrail ve ABD’nin enerji krizleri tartışmalarının sürdüğü bir dönemde Türkiye kritik bir adım atıyor. İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinde konuşan Bakan Alparslan Bayraktar, Hazar havzasını Türk devletleri için ortak bir enerji köprüsüne dönüştürme vizyonunu net şekilde ortaya koydu.

Bayraktar, “Hazar’ın Türk dünyasını ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız” diyerek Hazar Geçişli Boru Hattı projesinin Türkiye için stratejik önemini paylaştı.

Hazar’dan Türkiye’ye 30 yıllık rüya gerçek oluyor! Türk dünyası birleşecek

30 YILLIK RÜYA: HAZAR GAZI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan Hazar Geçişli Doğal Gaz Hattı, ilk kez bu kadar somut bir aşamaya geldi. Bayraktar, projenin Türk devletlerine ve Türkiye’nin enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağını söyledi:

“30 yıllık hayalimizde artık somut adımlar atma aşamasındayız. Hazar’ın batısında bunun için altyapı hazır. TANAP bu noktada çok stratejik bir proje.”

Bu adımın yalnızca Türkiye’ye değil, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi Türk devletlerine de ekonomik kalkınma sağlayacağını belirtti.

Hazar’dan Türkiye’ye 30 yıllık rüya gerçek oluyor! Türk dünyası birleşecek

“OYUN DEĞİŞTİRİCİ ETKİSİ OLACAK”

Bayraktar, projenin yalnızca Türk dünyasına değil, Avrupa ve Akdeniz enerji piyasalarına da yön verecek güçte olduğuna dikkat çekti:

"Bu ilerleme, Avrupa ile Akdeniz enerji dengeleri açısından oyun değiştirici olacak."

Enerji krizleriyle boğuşan Avrupa için Türkiye’nin enerji köprüsü rolünün daha da güçleneceği mesajı verildi.

YEŞİL ENERJİ KORİDORU: TÜRK DÜNYASI ELEKTRİKTE DE BİRLEŞİYOR

Bayraktar, Hazar’ın doğusundaki yenilenebilir enerji kapasitesinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen “Yeşil Enerji Koridoru”nun da Türk dünyası için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan’la yürüttüğü mevcut işbirliklerine ek olarak, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın da sürece katılmasıyla pan-Türk enerji entegrasyonunun güçlendiğini belirtti.

“CESUR VE BİRLİKTE ADIM ATMALIYIZ”

Enerji krizlerine karşı Türk devletlerinin ortak hareket etmesinin önemine değinen Bayraktar, şu vurguyu yaptı:

“Cesur, kararlı ve birlikte adımlar atmamız lazım. Türk dünyasının potansiyeli çok büyük.”

Türkiye'nin Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı sayesinde dünya pazarlarına doğrudan petrol aktaran kilit ülke olduğuna da dikkat çekti.

TÜRKİYE 2025’TE ENERJİ DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLACAK

Gelecek yıl Türkiye, hem NATO Zirvesi hem de COP31 İklim Zirvesi ile büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bayraktar, Türk dünyası enerji işbirliğinin bu dönemde daha görünür hale geleceğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası