Türkiye Gazetesi
10 Aralık İZSU su kesintisi sorgulama ekranı! İzmir'de sular ne zaman gelecek? Güzelbahçe, Menemen, Ödemiş...
10 Aralık 2025 Çarşamba günü ana boru arızası, bağlantı ve müteahhit çalışmaları kapsamında İzmir'de su kesintisi yaşanıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İzmir'de İZSU tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
10 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su kesinti listesini paylaştı. Buna göre; Aliağa, Çeşme, Çiğli, Dikili, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş ve Seferhisar'da sular 15.57, 16.45, 14.20, 14.00, 16.00, 15.46, 15.00, 16.23 ve 16.00'da gelecektir.
10 ARALIK İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
|İlçe
|Mahalleler
|Kesinti Saati
|Süre
|Arıza / Çalışma Tipi
|Açıklama
|Aliağa
|Yeni
|13:57 – 15:57
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|Kesintiden 666 ve 667 sokak etkilenmektedir.
|Çeşme
|İsmet İnönü, Musalla
|13:45 – 16:45
|3 saat
|Ana Boru Arızası
|3. Etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 2010 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.
|Çiğli
|Küçük Çiğli
|12:20 – 14:20
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|8704/1 Sokak’taki arıza nedeniyle su kesme zorunluluğu oluşmuştur. 8783 × 8718/1 kavşak hat vanası kapandı.
|Dikili
|İslamlar
|11:00 – 14:00
|3 saat
|Bağlantı Çalışması
|Bağlantı çalışmasından dolayı İslamlar Mahallesi’nde 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
|Kemalpaşa
|Ören Egemen, Ören 75. Yıl Cumhuriyet
|14:00 – 16:00
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmış olup belirtilen adreste su kesintisi yaşanacaktır.
|Konak
|Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Selçuk, Süvari, Tuzcu, Ülkü, 1. Kadriye, 2. Kadriye
|13:46 – 15:46
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|768 Sokak içi.
|Menemen
|Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus
|10:15 – 15:00
|5 saat
|Ana Boru Arızası
|7525 Sokak’ta oluşan ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.
|Ödemiş
|Emmioğlu, Umurbey, Üç Eylül
|10:23 – 16:23
|6 saat
|Müteahhit Çalışması
|Müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle üç mahallede su kesintisi yaşanmaktadır.
|Seferihisar
|Sığacık
|09:40 – 16:00
|6 saat
|Ana Boru Arızası
|127 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle bölgenin suyu kesilmiştir.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR