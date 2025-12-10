10 Aralık 2025 Çarşamba günü ana boru arızası, bağlantı ve müteahhit çalışmaları kapsamında İzmir'de su kesintisi yaşanıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

İzmir'de İZSU tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

10 Aralık İZSU su kesintisi sorgulama ekranı! İzmirde sular ne zaman gelecek? Güzelbahçe, Menemen, Ödemiş...

10 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su kesinti listesini paylaştı. Buna göre; Aliağa, Çeşme, Çiğli, Dikili, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş ve Seferhisar'da sular 15.57, 16.45, 14.20, 14.00, 16.00, 15.46, 15.00, 16.23 ve 16.00'da gelecektir.

İlçe Mahalleler Kesinti Saati Süre Arıza / Çalışma Tipi Açıklama Aliağa Yeni 13:57 – 15:57 2 saat Ana Boru Arızası Kesintiden 666 ve 667 sokak etkilenmektedir. Çeşme İsmet İnönü, Musalla 13:45 – 16:45 3 saat Ana Boru Arızası 3. Etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 2010 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır. Çiğli Küçük Çiğli 12:20 – 14:20 2 saat Ana Boru Arızası 8704/1 Sokak’taki arıza nedeniyle su kesme zorunluluğu oluşmuştur. 8783 × 8718/1 kavşak hat vanası kapandı. Dikili İslamlar 11:00 – 14:00 3 saat Bağlantı Çalışması Bağlantı çalışmasından dolayı İslamlar Mahallesi’nde 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kemalpaşa Ören Egemen, Ören 75. Yıl Cumhuriyet 14:00 – 16:00 2 saat Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmış olup belirtilen adreste su kesintisi yaşanacaktır. Konak Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Selçuk, Süvari, Tuzcu, Ülkü, 1. Kadriye, 2. Kadriye 13:46 – 15:46 2 saat Ana Boru Arızası 768 Sokak içi. Menemen Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus 10:15 – 15:00 5 saat Ana Boru Arızası 7525 Sokak’ta oluşan ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır. Ödemiş Emmioğlu, Umurbey, Üç Eylül 10:23 – 16:23 6 saat Müteahhit Çalışması Müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle üç mahallede su kesintisi yaşanmaktadır. Seferihisar Sığacık 09:40 – 16:00 6 saat Ana Boru Arızası 127 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle bölgenin suyu kesilmiştir.

