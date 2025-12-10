FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’a takdim ettiği "Barış Ödülü" nedeniyle organizasyonun ilkelerini ihlal etmekle suçlanıyor. FairSquare adlı kuruluş, Infantino’nun yetki sınırlarını aştığı ve kurumsal prosedürlerinin yok sayılması nedeniyle FIFA Etik Komitesi’ne resmi şikayette bulundu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 6 Aralık Cuma günü Washington DC'de yapılan FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekiminde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a ilk kez verilen "FIFA Barış Ödülü"nü takdim etmesiyle gündeme oturdu. İngiliz gazetesi Mirror'ın haberinde; bu olay, uluslararası medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sporda otoritelerin hesap verilebilirliğini hedefleyen FairSquare grubu, Infantino’nun bu hareketinin ve Donald Trump hakkındaki söylemlerinin, FIFA’nın katı siyasi tarafsızlık kurallarının açık bir ihlali olduğunu öne sürdü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’a "FIFA Barış Ödülü" vermişti

TARAFSIZLIK İLKESİ İHLALİ

ABD'nin önümüzdeki yıl yapılacak FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olması, Infantino ve Donald Trump arasındaki ilişkileri son yıllarda sıkılaştırdı. Ancak bu yakınlık, etik ve siyasi tarafsızlık eleştirilerini de beraberinde getirdi. FairSquare, FIFA Etik Komitesi’ne gönderdiği mektubunda, Infantino’nun Donald Trump’a yönelik övgü dolu sözlerinin ve ödül verme sürecinin FIFA'nın kurum tüzüğüne 'açıkça bir ihlal' olduğunu belirtti.

Mektupta, Infantino’nun bir süredir sosyal medya ve halka açık platformlarda Donald Trump’a verdiği 'açık desteğin', bir spor yöneticisinden beklenen tarafsızlıkla bağdaşmadığı vurgulandı.

Infantino’nun Trump’a yönelik övgü dolu sözlerinin ve ödül verme sürecinin FIFA'nın kurum tüzüğüne 'açıkça bir ihlal' olduğunu belirtildi

"ÖDÜLÜ KESİNLİKLE HAKEDİYORSUNUZ"

İddiaların temelinde FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun son dönemdeki açıklamaları yatıyor. Ekim ayında Instagram hesabından bir paylaşım yapan FIFA Başkanı, Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü "kesinlikle hak ettiğini" belirtmişti. Kura çekimi sırasında Donald Trump’ı öven bir videonun gösterilmesinin ardından Infantino şu ifadeleri kullandı:

"Bir liderden istediğimiz tam olarak bu... Yaptıklarınız ve bunları inanılmaz bir yöntemle başardığınız için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz. Sayın Başkan, desteğime her zaman güvenebilirsiniz."

Benzer şekilde Kasım ayında Miami’deki Amerikan İş Forumu’nda konuşan Infantino, "Hepimiz Donald Trump'ın ABD'de yaptıklarını desteklemeliyiz çünkü bence işler oldukça iyi görünüyor" diyerek desteğini yinelemişti.

FIFA Başkanı, Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü "kesinlikle hak ettiğini" belirtmişti

YETKİ AŞIMI VE 'ABSÜRT YÖNETİM' ELEŞTİRİSİ

FairSquare’in şikayetindeki en dikkat çekici noktalardan biri de prosedür ihlalleri oldu. Grup, FIFA tüzüğüne göre böyle bir ödülün ihdas edilmesine ve kime verileceğine ancak FIFA Konseyi'nin karar verebileceğini hatırlattı. Mektupta, "FIFA Başkanı, organizasyonun misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir" denildi.



FairSquare Program Direktörü Nicholas McGeehan, konunun Donald Trump'a verilen destekten daha derin bir soruna işaret ettiğini belirterek şu sert eleştiride bulundu:

"Bu şikayet, Infantino'nun Donald Trump'ın siyasi gündemine verdiği destekten çok daha fazlasıyla ilgili. Daha geniş çerçevede bu durum, FIFA'nın absürt yönetim yapısının Gianni Infantino'ya organizasyonun kurallarını açıkça çiğneme ve dünyanın en popüler sporunun çıkarlarına tamamen aykırı, tehlikeli şekillerde hareket etme izni vermesiyle ilgilidir."

FIFA cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası