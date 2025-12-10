Galatasaray'da kritik süreç: Atletico Madrid maçı öncesi korkutan tablo
Galatasaray, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 Afrika Uluslar Kupası sebebiyle önemli oyuncularından yararlanamayacak. Bu isimler arasında Nijeryalı yıldız santrfor Victor Osimhen de yer alıyor. Turnuvada muhtemel final başarısı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid sınavını riske atabilir.
- 2025 Afrika Uluslar Kupası maçları, 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta oynanacak.
- Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.
- Oyuncular, ülkelerinin finale kalması durumunda 18 Ocak'a kadar turnuvada olacaklar.
- Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak.
- Galatasaray, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.
Fas'ta 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak 2025 Afrika Uluslar Kupası, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla birlikte 4 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'ın kritik dönemde 3 önemli oyuncusundan mahrum kalmasına neden olacak.
SIKINTILI SÜREÇTE YENİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılılar, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalılığı (Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması sebebiyle cezalı, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sürüyor, Uğurcan Çakır da son maçta sakatlık geçirdi) sebebiyle kadro kurmakta zorlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Monaco maçının ardından "Hepsi aynı anda başımıza geldi" diyerek bahsettiği tabloda; Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon) ve Ismail Jakobs (Senegal) da, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan uzak kalacak.
3 YILDIZIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR
Üç oyuncu, ülkelerinin finale kalması halinde 18 Ocak'a kadar sürecek turnuvada son ana kadar mücadele edecek. Söz konusu tarih, Galatasaray'ın 21 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid ile RAMS Park'ta oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına çok kısa süre kala Türkiye'ye dönmeleri anlamına geliyor.
5 Ocak – Trabzonspor (TFF Süper Kupa)
10 Ocak – Fenerbahçe – Samsunspor (TFF Süper Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)
14 Ocak – Fethiyespor (Ziraat Türkiye Kupası)
18 Ocak – Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)