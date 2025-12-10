Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi. Hasan Şaş, canlı yayında Atletico Madrid maçıyla ilgili yorumu gündem oldu.

Hasan Şaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

"GALATASARAY KAOSA SÜRÜKLENDİ"

SporON'da konuşan eski milli futbolcu, "Eğer orta sahanız yoksa topu iki bölümde oynamanız çok zor, hem defansif anlamda kendi defans oyuncuların sıkıntıya girer, o temaslı oyun olmayınca -ikinci yarı gördük- hem de ileriye top taşıyamazsınız. Osimhen de belli bir süreden sonra etkisiz kalır, Sane de belli bir süreden sonra etkisiz kalır. Barış Alper yorulur. Okan Buruk bunu biliyor. Ona göre kadro kurmak lazım. Galatasaray, rahat çıkacağı bir yerden kaosa sürüklendi. Üzüldüğüm bu" dedi.

Hasan Şaş

"DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YOK"

Takım arkadaşlarının Osimhen'i yeterince pozisyona sokamadığını belirten Hasan Şaş, "Adam yani kaç kişiyle mücadele edecek? Hep bu adam mı olacak? Bir gün de bu adamın ağzına top atın. Bir defa bu adama bir topu böyle ceza sahasıyla penaltı noktasının üzerine bir kaldırın. Gabriel Sara'ya 'En iyi duran top kullanıyor' diyoruz, sol ayak diyoruz, şu topu Osimhen'e bir kaldır. Adam nereye kadar 4 kişiyle mücadele edecek! Dünya literatüründe var mı?" şeklinde konuştu.

"İÇİME SİNMİYOR"

Üç kulvarda yarışan Galatasaray'ın böyle bir kadroya sahip olmasını sindiremediğini belirten Şaş, "Sinirlendiğim, hazmedemediğim tek konu 3 kulvar için böyle bir kadro kurulması. Benim içime sinmeyen bir şey. İlkay bu takıma son gün alındı. İlkay da bugün olmayabilirdi" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen

"GALATASARAY, ATLETICO MADRID'İ YENECEK"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında konuk edeceği Atletico Madrid maçıyla ilgili konuşan 49 yaşındaki yorumcu, sarı-kırmızılıların maçı kazanacağını iddia etti: Atletico Madrid maçı final olacak ve Galatasaray o maçı kazanacak. Galatasaray, Liverpool maçına hazırlandığı gibi o maça da hazırlanacak.

