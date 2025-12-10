Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda tek golle kaybettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNAL PASLARINDA HATALAR YAPTIK"

İlk yarıda pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Okan Buruk, "İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik." dedi.

"BASKILARDA YANLIŞ YERDEN GİTTİK"

İkinci yarıda Monaco'nun daha fazla fırsat bulduğunu ve ikinci topları kazanamadıklarını kaydeden Buruk, "Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu. Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik." diye konuştu.

"ATLETICO MAÇI İÇİN HAZIR OLACAĞIZ"

Atletico Madrid maçını kazanmak için daha hazır olacaklarını söyleyen Buruk, "Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz." dedi.

