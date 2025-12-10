Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi sona erdi.

Sarı kırmızılıların santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

8 MAÇLIK SERİDE 12 GOL

Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası