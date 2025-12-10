Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini alan Galatasaray, kalan maçlarda Avrupa'nın güçlü takımlarıyla karşılaşacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sezonunun altıncı hafta mücadelesinde Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ART ARDA İKİNCİ YENİLGİ

Cimbom, Monaco karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Devler Ligi’nde bu sezon 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 yenilgi elde eden sarı kırmızılılar, 9 puan topladı.

Monaco - Galatasaray

ÖNÜNDE ZORLU MAÇLAR VAR

Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçlarında sırasıyla Atletico Madrid ve Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

Atletico Madrid'i 21 Ocak'ta İstanbul'da ağırlayacak olan Galatasaray, lig etabının son maçında ise 28 Ocak'ta Manchester City deplasmanına gidecek.

6 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, sonrasında 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yendi. Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray bu maçlardan 9 puan topladı.

Union SG'ye evinde kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Monaco deplasmanından yenilgiyle ayrıldı ve bu sezon üçüncü kez mağlup oldu.

